Город отдаст «Зениту» в управление пешеходный мост через Южную дорогу на Крестовском острове

«Зенит Арена» получит в доверительное управление пешеходный мост через Южную дорогу Крестовского острова. Как сообщает 28 августа пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, процесс передачи находится в завершающей стадии.

В рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, который пройдет на «Зенит Арене», также решен вопрос о сохранении и дальнейшей эксплуатации строений и сооружений временного назначения, оставшихся после проведения Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018. Согласовано размещение Зоны болельщиков на Конюшенной площади и прилегающей к ней территории.

Идет подготовка тренировочных площадок для команд-участниц турнира, которые будут организованы на стадионе «Петровский», стадионе тренировочной базы ФК «Зенит» в Удельном парке и построенных к Чемпионату мира по футболу спортивных объектах в Зеленогорске и Павловске.