В Петербург с финальной проверкой готовности к Евро-2020 нагрянет самая масштабная делегация УЕФА

Четвертая по счету инспекционная проверка со стороны чиновников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начнется в Петербурге 9 сентября. Этот визит станет финальным и самым масштабным в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Как рассказал на очередном заседании организационного комитета по подготовке города к Евро-2020 28 августа вице-губернатор Владимир Кириллов, в состав делегации УЕФА войдут более 80 экспертов. Он поручил всем ответственным руководителям оказать необходимое содействие зарубежным коллегам.

XVI Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран-членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет 4 матча турнира: 3 игры группового этапа (13-го, 17-го и 22-го июня), а также четвертьфинал (3-го июля).