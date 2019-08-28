Дачникам лучше остаться в Петербурге. МЧС предупреждает о надвигающейся на Ленобласть грозе
К Ленинградской области приближается гроза. Петербургу синоптики пока обещают кратковременные дожди.
О грозах днём 30 августа на территории Ленинградской области предупреждает региональное МЧС на своём сайте. Петербургское отделение ведомства о погодной угрозе не сообщает.
По прогнозу синоптиков, в городе на Неве в пятницу ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла, ночь станет прохладнее, столбик термометра опустится до +13.