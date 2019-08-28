Toyota и и Suzuki обменяются акциями. Одна из целей альянса — разработки беспилотного транспорта

Два крупных японских автоконцерна – Toyota Motor Corp. и Suzuki — договорились о создании альянса, в рамках которого купят акции друг друга. Об этом 28 августа сообщили сами компании.

В соответствии с соглашением, Toyota купит 4,9% акций Suzuki за 96 млрд иен (907 млн долларов), а Suzuki приобретет акции Toyota на открытом рынке на сумму 48 млрд иен (453,6 млн долларов). «Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», – говорится в сообщении.

Несмотря на сотрудничество, компании будут оставаться конкурентами, «улучшая технологии и продукцию», на которых специализируется каждая из них.

Toyota имеет завод в Петербурге, на котором выпускает модели Toyota Camry и Toyota RAV4. Последняя с октября 2019 года будет производиться в обновленной версии. Ранее компания заключила специнвестконтракт с Минпромторгом и Смольным. В обмен на льготы компания пообещала вложить 20 млрд рублей инвестиций и усилить локализацию производства.