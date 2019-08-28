Перевозка тела 12-летней Алисы в Петербург грозит затянуться из-за турецкого «Дня Победы»

Родители 12-летней Алисы из Петербурга, которая скончалась в турецком госпитале, рассказали, что перевозка её тела на родину может затянуться.

Как они сообщили 28 августа, если не успеют оформить все документы завтра, 29 августа, то 30-го числа могут столкнуться с трудностями из-за празднования местного Дня Победы в Турции. Это официальный праздник, посвященный победе над греками. В этот день не будут работать нотариусы. Кроме того, подготовку осложняет расстояние — оформление бумаг идет в Анаталье, за 200 км от Денизли, где находится родители девочки.

Как писала «Фонтанка», девочка умерла 28 августа в университетской больницы Памуккале. Ее репатриацию в Петербург готовят российское генконсульство в Анталье, турецкие власти и страховая компания. О том, как иницидент на отдыха сплотил МЧС, МИД, Смольный, Дерипаску и десятки тысяч людей – читайте в большом материале «Фонтанки».