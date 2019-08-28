Стрелял при малышах. После пальбы на детской площадке петербуржец выкинул боевой ТТ в кусты

Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал Юрия Шуцкого, который вышел пострелять на детскую площадку. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 28 августа.

Петербуржца подозревают в незаконном хранении оружия и хулиганстве. По версии следствия, 26 августа горожанин явился на детскую площадку на проспекте Ударников с пистолетом, при дошкольниках выстрелил не менее одного раза. По данным «Фонтанки», позже рядом с местом пальбы в кустах нашли боевой ТТ.

Дома у Шуцкого изъяли патроны. Под стражей он пробудет до 26 сентября.