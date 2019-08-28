Петербурженка подала в суд на «Комсомольскую правду». Она требует 10 млн за своё фото в рекламе

Жительница Петербурга воспротивилась неожиданной популярности, которая нашла её благодаря газете «Комсомольская правда». Женщину сделали лицом рекламной кампании препарата «Климаксан», но её разрешением заручиться позабыли.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Максим Устинов 28 августа, гражданский иск петербурженки подан в Савёловский райсуд Москвы – по месту регистрации издательского дома «Комсомольская правда». Очередной выпуск газеты его доверительница Наталья приобрела ещё в октябре 2017 года, собственная фотография на последней странице стала сюрпризом, при ближайшем рассмотрении – неприятным. Её портрет украсил рекламу гомеопатического препарата «Климаксан». Средство обещает «поддержку в период климакса»: уменьшить выраженность «приливов», снизить депрессию. Разрешения на использование снимка Наталья не давала. Попытки разобраться с принудившими её к рекламе самостоятельно успеха не принесли.

В суд иск поступил в мае. Проведена беседа, заседание назначено на 3 сентября. По словам адвоката, в «КП» себя нарушителями Гражданского кодекса не считают – издание купило изображение на фотостоке. Возможно, утечь на сервис оно могло через фотографа, услугами которого пользовалась Наталья. Несколько снимков портретной фотосессии вместе со взрослой дочерью есть на странице в соцсети женщины.

Как уточнил Устинов, размер исковых претензий к «Комсомольской правде» составляет 10 млн рублей. Не исключено, что в процессе «Климаксан» привлекут третьим лицом в деле.