Звездолет или небоскреб. Ролик с Лахта Центром победил в конкурсе аэросъемки на RostecDrone Festival

Ролик Виктора Сухорукова и Андрея Сергеева, на котором с помощью дрона запечатлен Лахта Центр в Петербурге, одержал победу в конкурсе аэросьемки "Взлетай и снимай!". Его в рамках фестиваля дрон-рейсинга RostecDrone Festival провел телеканал Т24. Информацию об этом накануне разместил паблик Лахта Центр в социальной сети "В контакте".

RostecDrone Festival прошел 23-25 августа в Москве. По итогам видеоконкурса лучшим признали ролик "Космическая Одиссея", демонстрирующая с разных ракурсов второе по высоте строение в Европе - "Лахта Центр". Авторы снабдили ролик слоганом "Гравитация не для нас!"