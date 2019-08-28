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Бизнес
28.08.2019 20:25
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Отдать швартовы. Поставщик «Росэнергоатома» получил банкротный иск от городской ФНС и переезжает в Ленобласть

Производитель грузоподъемного оборудования и канатов ООО «Севзапканат» перерегистрируется из Петербурга в Ленобласть. В компании говорят, что от хорошей жизни, но со стороны что-то не похоже.

Отдать швартовы. Поставщик «Росэнергоатома» получил банкротный иск от городской ФНС и переезжает в Ленобласть

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Участник подъема подлодки «Курск» располагался по соседству с индустриальным парком Марьино, а теперь юридически переедет в соседнюю деревню Низино Ломоносовского района Ленобласти. Фактически переезд — лишь бумажная формальность: между Марьино, где «Севазапканат» зарегистрирован с 2002 года, и Низино — пара километров. Но разница есть — теперь компания будет находиться в юрисдикции другого управления ФНС. А это может быть важно, потому что с петербургскими фискалами у предпринимателей не заладилось.

Гендиректор «Севзапканата» Виктор Радомский успокаивает: «Смена юридического адреса никак не связана с производственными мощностями нашего предприятия, речь идёт о переезде административного корпуса в связи с расширением производства». Но в чём заключается расширение, каковы новые площади и кто инвестор, в компании рассказывать не захотели.

С оптимистичным девизом «С нами вы поднимите всё!» предприятие ООО «Севзапканат» проработало с 90-х. При этом оборот компании, судя по финансовой отчётности, с 2011 каждый год падал. Выручка с 422 млн рублей за пять лет снизилась до 142 млн. Компания закончила прошлый год с убытком в 708 тысяч рублей.

Теперь на предприятие насела налоговая: в арбитражный суд поступил иск от УФНС России по Петербургу о признании «Севзапканата» банкротом. Требуют немного – около 8 млн рублей. Но дело ведь в принципе. Раз банкротный иск, значит, на счетах нет денег. Заявление подано в суд в конце июля и пока оставлено без движения.

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Радомский не видит в этом ничего фатального для компании и говорит, что дела идут в гору: «Наше предприятие расширяется за счет привлечения внешних инвестиций, часть активов была пущена в развитие бизнеса, обучение персонала, аттестации производства с целью расширения наших возможностей. Это привело к возникновению задолженности перед налоговыми органами, которая уже частично погашена. Процедура обращения в арбитражный суд была инициирована налоговыми органами с целью побуждения ООО "Севзапканат" к скорейшей уплате налогов». В компании заверили, что задолженность по налогам является текущей и возникла в 2019 году. Её обещают погасить в октябре.

Слова о том, что в компании все прекрасно, не вяжутся с суровой реальностью. По требованию ФНС за это лето у компании заблокировано 10 счетов в разных банках. Да и весточки от налоговой приходят далеко не впервые. Совладельца и гендиректора «Севазапкабеля» Михаила Васюкова ФНС на весь прошлый год дисквалифицировала как руководителя с занесением в соответствующий список. Причина дисквалификации – «повторная невыплата в установленный срок заработной платы». Именно тогда его место занял Виктор Радомский. Пришлось расстаться и с контролем за компанией: вместо 100% долей у Михаила Васюкова в январе 2018 года осталось лишь 45%.

Сейчас контрольным пакетом компании (55%) владеет бизнесмен Давид Гвиниашвили, он также является учредителем охранного предприятия «Квазар» и ООО «ОНИКС», основным видом деятельности которого указана «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». У компании «Севзапканат» были филиалы в Мурманске и Таганроге, однако первый закрылся, а второй не подавал признаков жизни с 2002 года – бухгалтерская отчетность отсутствует. Дочерние компании у предприятия зарегистрированы также в Мурманске, а также в Вологде, Воронеже (действующие), в Смоленской области (не действует) и в Москве (у обоих столичных предприятий нет бухгалтерской отчетности с 2004 года).

Представители налоговой в беседе с «Фонтанкой» оценили перерегистрацию своего должника, но говорят, что такой ход не поможет «Севзапканату» избежать претензий. Теперь процедуру банкротства будут вести сотрудники УФНС по Ленобласти, которым передадут дела со старого места учёта. Однако новые счета компании открыть не позволят, а значит ей придётся и дальше выживать с заблокированными счетами. Юристы напоминают, что дела обоих управлений ведет один и тот же арбитражный суд, а, значит, перерегистрацию «Севзапканата» даже не приходится рассматривать как попытку «налогового туризма».

ООО «Севзапканат» занимается производством грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования, а также канатов, веревок, шпагата и сетей. Компания известна тем, что два последних года поставляла стропы в «Росэнергоатом» на общую сумму 1,5 млн рублей. Также она участвовала в подъеме и буксировке атомной подлодки «Курск» (по заказу СРЗ «Нерпа») и в операции по извлечению на поверхность дизель-электрохода «Булгария», который затонул в Куйбышевском водохранилище во время круиза Казань-Болгар-Казань.

Екатерина Малышева, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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