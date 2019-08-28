Случай признан страховым: оплату перевозки в Петербург тела 12-летней Алисы и ее родителей взяла на себя СК «Согласие»

Страховая компания "Согласие" заявила, что полностью оплатит все проведенное лечение и репатриацию на Родину 12- летней Алисы из Петербурга, а также возвращение в Россию из Турции родителей девочки.

«Репатриация будет осуществлена в ближайшие несколько дней, после оформления всех документов, которым займутся сотрудники сервисной компании при участии представителей российского посольства в Турции», – объяснили 28 августа в страховой.

Сердце Алисы остановилось в среду, 28 августа. Неоднократные попытки реанимации, проведенные медиками университетской больницы Памуккале, не принесли результата. К репатриации в Петербург готовятся российское генконсульство в Анталье и турецкие власти. Виновным в смерти Алисы обещают неминуемое наказание. О том, как она попала в больницу и боролась за жизнь, читайте в большом материале «Фонтанки».