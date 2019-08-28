Ловкость рук, и никаких виноватых. В защите систем комитета по градостроительству нашли лазейки

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре покинули трое сотрудников, отвечавших за защиту информации. Предшествовал этому сеанс разоблачения магии.

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Проверка в КГА завершилась дисциплинарным взысканием и увольнением замглавы комитета Андрея Цацаева и еще двух ответственных за работу информационного блока. В Смольном заявили, что «возможных негативных последствий удалось избежать». Однако это не точно: источники «Фонтанки» сообщают, что переполох могла вызвать возможность втихую править градостроительную документацию, пока застройщики получали согласование проектов.

Накануне комитет по градостроительству и архитектуре лишился зампредседателя Андрея Цацаева, руководителя отдела технической защиты информации Сергея Колбунова и сотрудника отдела информационных систем Петра Наталенко. Увольнению, а заявления все сотрудники написали по собственному желанию, предшествовала внутриведомственная проверка в КГА при участии комитета по информатизации и связи — по ее итогам чиновников информационного блока привлекли к дисциплинарной ответственности.

По словам председателя комитета Владимира Григорьева, выявили организационные просчеты в устройстве технической защиты информации, конкретно — в администрировании. «Мне показалось, что информация была недостаточно защищена, – говорит чиновник. – Мы от них (проштрафившихся сотрудников) попросили объяснения. Убедительные объяснения, чем были вызваны такие факты, они не дать не смогли».

Слабые звенья не поименованы, но ответственность руководства очевидна. «Мы не смогли найти виновных в нарушениях среди персонала, но просчеты очевидны, – добавляет Григорьев. – Это грубый просчет и недоработка».

Выбирая, вслед за современниками Наполеона, между преступлением и ошибкой, корреспондент попробовал уточнить: сотрудники ненамеренно допустили уязвимость системы или пожинали ее плоды? «Если бы мы смогли найти точные данные о том, что были совершены противоправные действия со стороны конкретных людей, этим бы занимались не мы в рамках проверки, а компетентные органы, – отвечал Григорьев. – Мы приняли решения организационные».

Из этого можно сделать вывод, что за руку никто не пойман. Тем не менее источники, близкие к строительному блоку Смольного, рассказали «Фонтанке» о существующей, по их словам, и не лишенной изящества схеме. Время от времени заинтересованные лица подают документацию на согласование — к примеру, в Госстройнадзор. При этом в ряде случаев эти документы, к несчастью, содержат расхождения или прямо противоречат градостроительному плану, проекту планировки территории или разъяснительным письмам, подтверждающим, например, что объект находится или не находится в определенной зоне. Если ответственное лицо просто сличит принесенные бумаги и градостроительные документы, оно обязано отказать соискателю.

Другое дело, если в базе электронного документооборота на это время появится чуть подретушированный градплан. Тогда он вполне может и соответствовать фантазиям застройщика. Согласование выдано — а документ в информационной системе возвращается в исходный вид. Кто-нибудь особенно внимательный потом может спросить — как же так вышло, что не вписывающийся в нормы объект получил согласование, но отмотать ситуацию на этом этапе сложнее, чем сразу отказать.

«Все возможные неблагоприятные последствия удалось предотвратить принятием своевременных мер», – говорят в КГА, однако проверить это сложно. Источник на строительном рынке подтвердил «Фонтанке», что описанная схема – «реально рабочая», а лица, которые занимались ее реализацией, «залезли не на свой уровень». «Творческий подход», – резюмировал один из девелоперов в разговоре с корреспондентом.

Другой участник рынка не смог прокомментировать применение описанной схемы, но описал менее экстравагантную хитрость. «Когда нет проекта планировки территории, градостроительный план можно выдать с достаточно широкими параметрами, которые могут быть изменены исходя из того, что потенциально можно сделать. То есть, не дожидаясь разработки ППТ, градплан можно написать широко или, наоборот, неполно, без указаний этажности или высоты. Тогда градплан может содержать справочную информацию, и решение принимают уже чиновники, которые это делают», – пояснил он. Спикер предположил, что на фоне вступивших в силу изменений в федеральный закон № 214 о долевом строительстве попытки как можно быстрее получить разрешение на строительство стимулировало появление подобных схем.

Напомним, что с 1 июля застройщики перешли на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. На них будут копиться средства дольщиков, застройщик получит доступ к деньгам после сдачи объекта. При этом либо строительство придется осуществлять на заемные средства, либо компаниям придется искать деньги самим. Однако ряд проектов будет завершен по старым правилам. Для получения этой поблажки необходимо было довести готовность объекта до 30% (или до 15%, если компания обязуется передать городу объекты социнфраструктуры) и успеть продать не менее 10% квартир.

Ирина Корбат, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»