СМИ: Алексей Миранчук - приоритетная цель "Зенита"

Петербургский «Зенит» интересуется игроками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Но железнодорожники пока не намерены отпускать игроков.

Об интересе «Зенита» к полузащитникам «Локомотива» Антону и Алексею Миранчукам РБК сообщил источник, близкий к футболистам, а также собеседники в «Локомотиве» и «Зените».

По словам источника издания, близкого к футболистам, петербургский клуб не в первый раз пытается заполучить игрока. «Еще несколько лет назад Алексея и его брата Антона пытались переманить «Зенит» и «Спартак», но договориться клубы не сумели. Ребята тоже не горели желанием покидать команду», — сообщил собеседник, добавив, что игроки рассчитывают успешно провести сезон и уехать в один из ведущих чемпионатов Европы.



Источник в «Локомотиве» рассказал, что клуб не намерен отпускать футболистов, добавив, что питерцы хотят в первую очередь подписать именно Алексея. «Алексей не заинтересован в уходе в другой российский клуб. Только в Европу, о чем они с братом неоднократно говорили», — добавил собеседник РБК. По его словам, «Зенит» предлагал за Алексея сумму чуть больше €20 млн, но «Локомотив» отверг предложение.

