Путин перевел полпредство ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым перевел полпредство главы государства в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток. Указ опубликован на сайте правовой информации 28 августа.
«Внести в указ президента РФ от 28 июля 2000 года № 1403 "О размещении полномочных представителей президента РФ в федеральных округах и сотрудников их аппаратов"... следующие изменения: ...позицию Дальневосточный – город Хабаровск, улица Шеронова, дом 22, заменить позицией следующего содержания: Дальневосточный – город Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, дом 10, литера Н», — говорится в документе.
С инициативой переноса полпредства выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.