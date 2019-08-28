«Мы верили в чудо! Не получилось». Родители умершей 12-летней Алисы из Петербурга нашли слова для всех сопереживающих

Родители 12-летней Алисы из Петербурга, которую десять дней спасали всем миром в Турции после инцидента в бассейне, нашли в себе силы сказать тёплые слова всем, кто помогал им бороться за жизнь дочери и сопереживает их горю.

«Ещё раз огромное спасибо всем. За то, что вы пишете, за то, что вы рядом. Да, мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. За последние 10 дней Наташа и я однозначно поняли, что хороших, добрых и искренних людей гораздо больше, чем других. Вы только не теряйтесь, не стесняйтесь. Простое сообщение, смайлик... Казалось бы, мелочь, но эти мелочи очень поддерживают. А на фотографии торт, который Лисенок приготовила мне на день рождения, два месяца назад», – написал отец девочки 28 августа.

«Мы верили в чудо! Не получилось. Главное, что наш Огонечек, наш Мартын Мартыныч, сейчас на небесах. Ей не больно и не страшно. А мы как-нибудь переживем», – написала мать девочки.

Отец девочки сообщил, что она умерла в начале четвертого 29 августа в турецкой клинике. Генконсульство и власти Турции помогут доставить тело в Петербург. А в посольстве России в Анкаре выразили надежду, что виновные в этой трагедии понесут заслуженное наказание.