Отозванный "Единой Россией" глава Купчино передумал судиться. Выборы в муниципалитете пройдут без его команды

Глава Купчино Михаил Черепанов и трое его сторонников, чьи кандидатуры "Единая Россия" сначала выдвинула в депутаты, а потом отозвала, передумали отстаивать в суде свое право участвовать в выборах. Все четверо отозвали исковые заявления, сообщили "Фонтанке" 28 августа в избирательной комиссии № 23 Фрунзенского района.

В районный суд в минувшую пятницу обратились четыре из шести кандидатов, которых избирком снял с предвыборной гонки по требованию "Единой России". Кроме Михаила Черепанова иски подали его заместители Елена Фомина и Юрий Трубицын, а также помощник главы Купчино Роман Денисенко. Они требовали признать незаконным решение избиркома лишить их кандидатского статуса.

Отозвать кандидатуры Михаила Черепанова и пятерых его соратников президиум петербургской "Единой России" решил 20 августа. Это следствие внутрипартийного конфликта, который продолжается уже несколько лет: Черепанов в плохих отношениях с лидером регионального отделения партии и спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым. За мандаты в Купчино конкурируют сразу несколько элитных группировок: помимо Михаила Черепанова своих людей провести туда планируют лидер фракции "Единой России" в городском парламенте Александр Тетердинко и депутат Госдумы (тоже от партии власти) Михаил Романов. Участвуют в выборах в Купчино и кандидаты от Партии роста.

Кроме того, среди претендентов на мандаты в купчинском совете много представителей малоизвестных партий, которые обычно не проявляют активности: например, Партии за справедливость. В числе этих кандидатов много людей, связанных с нынешним руководством Купчино, – сотрудников местной администрации и муниципальных учреждений. Накануне избирательная комиссия аннулировала регистрацию 18 таких кандидатов: желание сойти с предвыборной гонки они изъявили сами.