На Петроградской стороне движение перекроет посвящение в нахимовцы, а в Сестрорецке и Металлострое - День города

Начало учебного года, к недовольству автомобилистов Петербурга, отметят не только в университетах. На Петроградской стороне к торжественным мероприятиям присоединится Нахимовское училище. Кроме того, в последние дни августа отмечают праздники в некоторых пригородах.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 30 августа и 1 сентября с 9:00 до 12:00 в связи с торжественным посвященим воспитанников Нахимовского военно-морского училища в нахимовцы будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам:

на участке Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной;

от Мичуринской улицы до Петроградской набережной; на участке Петроградской набережной от Петровской набережной до улицы Куйбышева.

Реклама



Мероприятия ко Дню знаний ограничат движение и на Васильевском острове. В центре же с полуночи 29 августа перекроют движение ради Дрезденского бала. Подробнее об ограничениях читайте здесь.

31 августа в Металлострое пройдут мероприятия в честь 88-й годовщины со дня образования поселка. В связи с этим с 15:00 до 16:00 будет перекрыто движение по Пионерской улице и Центральной улице в районе дома 12, а с 21:50 до 22:20 – по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до дома 22 и улице Богайчука от Полевой улицы до дома 2.

Помимо этого, с 0:00 30 августа до 15:00 31 августа будет запрещена остановка на Центральной улице в районе дома 12, а до 21:50 31 августа – на улице Богайчука от дома 10 до Полевой улицы и на Полевой от дома 19 до Петрозаводского шоссе.

Также 31 августа администрация Сестрорецка проведет мероприятия ко Дню основания города. С 11:00 до 13:00 будет закрыто движение по Цемяночной улице от дома 4А до улицы Воскова, улице Воскова от дома 15 до переулка Свободы и улице Мосина от Разливного переулка до улицы Воскова. Кроме того, с 13:00 до 23:00 перекроют участок улицы Воскова от улицы Мосина до переулка Свободы.