«Употребление наркотиков не отрицал». Суд арестовал водителя «Джетты», устроившего ДТП с пятью пострадавшими на Савушкина

Приморский суд Петербурга арестовал предполагаемого автора аварии с пятью пострадавшими на улице Савушкина. Решение вынесено 28 августа.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, во время заседания один из свидетелей заявил, что водитель Volkswagen Jetta Михаил Зуев употребляет наркотики на постоянной основе. Сам подозреваемый эту информацию отрицать не стал, против меры пресечения в виде заключения под стражу возражал. Сторона защиты просила для Зуева домашний арест.

Приморский суд отправил Зуева в СИЗО. Арест ему назначен до 24 октября.

22 августа на перекрёстке улицы Савушкина и Карельского переулка Volkswagen Jetta не затормозил перед светофором и толкнул впередистоящий Nissan, который подбил Lada Largus. В аварии пострадали пять человек, в том числе тяжёлые травмы получили двое детей, 8 и 16 лет.

Управлял «Джеттой» Михаил Зуев, сразу после столкновения он порывался сбежать, но был схвачен проезжавшим мимо нарядом вневедомственной охраны. В машине у автолюбителя нашли стеклянные трубки и наркотики. Зуеву потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в Мариинскую больницу, в связи с чем арест отложили практически на неделю.