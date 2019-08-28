Министра здравоохранения Украины времен Януковича арестовали с возможностью залога

Печерский суд Киева арестовал с альтернативой залога в 6 млн грн (15,8 млн рублей) экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву, задержанную накануне в столичном аэропорту Жуляны после возвращения на родину. Об этом сообщили в прокуратуре Киева 28 августа.

Бывшего министра передали сотрудникам Нацполиции прямо в киевском аэропорту "Жуляны", куда она вернулась из Минска, женщина не была на родине 5 лет. Богатыреву подозревают в расхищении госсредств в особо крупных размерах.

Осенью 2016 года Генпрокуратура Украины попросила у суда разрешение провести досудебное расследование (заочное производство) в отношении экс-министра, так как она, по их данным, уклонялась от следствия и суда. В 2015 году ведомство попросило иностранные ведомства помочь получить доказательства преступлений Богатыревой, но эти запросы все еще исполняются.