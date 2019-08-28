США утвердили новое повышение пошлин на китайские товары

США документально утвердили повышение пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд с 10% до 15%. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США 28 августа.

«В соответствии со специальным указанием президента, торговое представительство США решило изменить меры, предпринимаемые в этом расследовании по разделу 301, путем увеличения дополнительной пошлины с 10 до 15 процентов для товаров из Китая, на которые распространяется тариф в размере $300 млрд», — говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о повышении пошлин на китайские товары с осени, мотивировав это «политическим решением» Китая ввести пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд.