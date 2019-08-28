Российский МИД нашел аналогии с Крымом в споре США и Дании о Гренландии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила удивление по поводу позиции датских властей, которые поддерживают самоопределение жителей Гренландии, но отказывали в том же самом крымчанам.

"У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад [во время референдума в Крыму 16 марта 2014 года]?" – цитирует 28 августа заявление Захаровой ТАСС.

Так представитель МИД РФ прокомментировала слова властей Дании о том, что жители Гренландии должны сами решать свою судьбу. При этом Захарова считает, что США вправе предлагать королевству купить остров.

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"Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право", – резюмировала Мария Захарова.

О том, что Трамп заинтересован в покупке Гренландии, 16 августа сообщил The Wall Street Journal. Позже сам Трамп подтвердил журналистам желание Вашингтона. Впоследствии МИД Гренландии на своей странице в Twitter заявил, что остров «открыт для бизнеса, но не для продажи». В самой Дании были возмущены предложением. Трамп отложил встречу с премьер-министром королевства из-за последовавшего отказа.

Формально главой Гренландии является датская королева, а в качестве валюты на острове используется датская крона. При этом Гренландия обладает широкой автономией и не входит в ЕС в отличие от Дании.