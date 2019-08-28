Нерегуляторная гильотина. Торговцы протестуют против оборотных штрафов за фальсификат

Даже за незначительное нарушение маркировки новый закон наказывает бизнес на миллиарды. Ретейлеры реагируют угрозами о смерти малого бизнеса и росте цен.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), куда входят такие гиганты, как X5 Retail Group, «Лента» и «Магнит», просит Минпромторг отказаться от ужесточения наказаний за нарушение техрегламентов. Соответствующее письмо было направлено в ведомство, пояснили «Фонтанке» в организации 28 августа.

Поводом для обращения стал законопроект, размещенный министерством на портале regulation.gov.ru. В нем чиновники предлагают поправки в КоАП, которые ужесточают санкции за нарушение технических регламентов, то есть стандартов для изготовления той или иной продукции.

В частности, верхний предел штрафа вырастет с 600 тысяч до 1 млн рублей при первом нарушении. При повторном участникам рынка придется заплатить 3% от суммы выручки данного вида продукции за предшествующий календарный год, но не менее 2 млн рублей. Для сравнения: сейчас повторный штраф составляет от 0,7 до 1 млн рублей с конфискацией продукции либо приостановкой деятельности до 90 дней.

Такие меры Минпромторг обосновывает желанием бороться с фальсификатом. «Продукция и товары, умышленно изготовленные, измененные, не отвечающие требованиям технических регламентов или <...> информация о которых является заведомо неполной или недостоверной, создают угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, несут угрозу жизни и безопасности людей», – говорится в описании проекта.

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Обсуждение проекта продлится до 29 августа. После оценки регуляторного воздействия инициатива поступит в правительство. Сами нововведения могут заработать с марта 2021 года.

Но принятие документа в нынешней форме может привести к катастрофическим последствиям для бизнеса, утверждают ретейлеры. Наибольшие вопросы у участников рынка вызывает непропорциональная тяжесть наказания за серьезное нарушение и незначительное.

Например, неубранная вовремя бутылка молока с истекшим сроком годности и целенаправленное масштабное производство продукции, не соответствующей техрегламентам, будут караться одинаково, отмечают в АКОРТ. Даже если в продажу поступит один некачественный продукт от конкретного поставщика, оборотный штраф будет рассчитываться от продажи всех товаров данного вида, комментируют в организации.

Сумма выручки будет определяться по юридическому лицу ретейлера, а не по конкретному магазину, где выявлено нарушение. Таким образом, один маленький магазин может быть оштрафован за один просроченный продукт, который не успели убрать с полки, на 2 млн рублей, а одна торговая сеть – на десятки миллиардов рублей, говорят в АКОРТ. «Эти штрафы являются несоразмерными допущенному нарушению и могут повлечь за собой прекращение всего бизнеса (особенно для малых и средних предприятий)», – комментируют в организации. Крупные сети, работающие в нескольких регионах, будут постоянно находиться под угрозой применения санкций.

Наконец, данная инициатива противоречит принципу заявленной правительством регуляторной гильотины и поручению премьер-министра Дмитрия Медведева о моратории на изменения КоАП до момента разработки его новой редакции. «Мы считаем, что работу над данной инициативой продолжать нецелесообразно», – отмечают в объединении ретейлеров.

Представители крупных сетей затруднились оценить последствия принятия законопроекта Мнпромторга для своего бизнеса. В частности, в «Ленте» и Х5 сообщили «Фонтанке», что пока анализируют документ. В петербургской сети «Реалъ» считают, что появление документа связано не столько с борьбой с фальсификатом, сколько с желанием пополнить казну. «Сейчас очень часто заботу о здоровье и безопасности используют в целях пополнения бюджета. Если не могут увеличить налоги, то добирают штрафами», – прокомментировал совладелец ретейлера Александр Мышинский. Введение оборотных штрафов, как чересчур опасной меры для крупных сетей, он считает маловероятным. Но если законопроект примут, вряд ли компании покинут рынок. Скорее, просто поднимут цены, чтобы покрыть возможные риски.

Ассоциация «Руспродсоюз», объединяющая крупнейших производителей продуктов питания, поддержала ужесточение наказания за фальсификат. Но подчеркнула, что технические регламенты, за нарушение которых хотят штрафовать чиновники, часто несовершенны, а то и невыполнимы. «Например, производители колбасных изделий обязаны указывать на этикетке точное содержание жира, белков и углеводов. При этом колбаса неоднородна, и обеспечить тот или иной процент белка в конкретном куске невозможно», – пояснила представитель «Руспродсоюза» Ирина Нагайцева. «Таким образом, нужно сначала совершенствовать нормативно-правовую базу, а потом ужесточать ответственность за те или иные нарушения. Ведь главное, чтобы не пострадали добросовестные игроки», – отмечают в организации.

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«В случае пищевой промышленности критически важны не сами технические регламенты и возможные санкции, а скорее каким образом и кем будет проводиться экспертиза на соответствие им», – соглашается директор по продажам «Мит-Стар» Валерий Сергеев.

Заместитель директора Пискаревского молочного завода Георгий Житмарев считает, что такое жесткое наказание даст надзорным органом сильный инструмент воздействия на недобросовестный бизнес. «Полагаем, что это будет полезно, а огульно применяться не будет, как и сейчас», – подчеркнул он.

Ранее для борьбы с фальсификатом правительство запустило систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», действие которой распространили и на готовую молочную и мясную продукцию. Но, по мнению ветеринарных врачей, свой задачу она не выполнила. В частности, система допускает производство говяжьих котлет из свинины, а то и вовсе из ничего. Но при этом не дает ни потребителям, ни специалистам автоматизированных инструментов по выявлению нарушений.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»