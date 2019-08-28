Фунт стерлингов обвалился после решения английской королевы о парламенте

После заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября фунт стерлингов начал стремительно падать, следует из данных торгов на Лондонской бирже.

На максимуме падение по отношению к евро почти достигло одного процента.

Канцелярия главы правительства Великобритании опубликовала сообщение, что нынешняя сессия завершится на второй неделе заседаний в сентябре, а следующая начнется 14 октября. Это решение объяснили тем, что у парламентариев будет время для изучения и, возможно, одобрения нового соглашения с Евросоюзом в рамках Brexit, если его удастся к тому времени достигнуть. Позднее королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента с 9 – 12 сентября по 14 октября.