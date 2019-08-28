СМИ: «АвтоВАЗ» из-за низкого спроса выпустит меньше автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» и совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» планируют сократить производство автомобилей из-за падения спроса. Об этом газете «Ведомости» рассказали источники, близкие к автопроизводителю и его руководству.

Как передает 28 августа Auto.Newsru.com, с середины сентября «АвтоВАЗ» на неопределенный срок уменьшит скорость некоторых сборочных линий в Тольятти. В первую очередь это коснется конвейеров, где выпускают модели на платформе B0, общей для альянса Renault-Nissan, то есть автомобили LADA Xray и Largus, Renault Logan и Sandero и их кросс-версии Stepway. Также под сокращение объемов производства попадут линии сборки внедорожников LADA 4x4.

При этом, по данным собеседников газеты, число смен и длительность рабочей недели на заводе останутся прежними, но некоторым сотрудникам предложат перейти в подразделения, где не хватает людей, а тем, кто откажется, – программу помощи с трудоустройством. Изменения могут коснуться нескольких сотен человек.

В то же время представитель «АвтоВАЗа» не подтвердил планы о сокращении выпуска автомобилей. По его словам, производство гибко подстраивается под спрос и компания не собирается сокращать персонал.

Снизить объем производства, по информации источника издания, планирует и «GM-АвтоВАЗ». По итогам января – июля 2019 года продажи Chevrolet Niva снизились почти на 25%, составив 12 163 автомобиля. Завод может приостановить конвейер на несколько дней в сентябре, но сокращений персонала не ожидается.