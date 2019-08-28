По-настоящему страшный дорожный конфликт. Видео показывает, чем грозит встреча с носорогом

Как выглядит настоящий дорожный конфликт и какого оппонента водителям стоит опасаться больше всего, демонстрирует видеозапись, сделанная в немецком зоопарке «Серенгети» (Нижняя Саксония).

Как сообщает 28 августа Dailymail, 30-летний носорог по кличке Кусини бросился на машину, в которой ехал смотритель Фабрицио Сепе, подцепил её рогом и принялся переворачивать. Это снял на камеру очевидец, находившийся неподалёку в другом автомобиле.

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Хотя выглядит это страшно, водитель Фабрицио Сепе отделался синяками. Он рассказал, что носорог живёт в парке 1,5 года, но считается новичком: всё ещё приспосабливается к условиям, и его пока не выпускают к посетителям. Что вызвало у животного такой яростный гнев, непонятно, отмечает смотритель.

Это далеко не первый случай нападения носорога на автомобиль. В национальном парке в Намибии водителю удалось уехать от разъярённого зверя, пока машина оставалась на колёсах. А в Индии носорог выбежал на шоссе и гонял автомобилистов, пока они не вытеснили его с дороги сообща.