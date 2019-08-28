Великобритания останется без парламента из-за Brexit. Королева дала добро

Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента почти на месяц.

"Именно в этот день [28 августа] Ее Величество распоряжается приостановить работу парламента не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября, 2019 года. И возобновить 14 октября 2019 года", – цитирует 28 августа заявление Елизаветы II газета The Guardian.

Королева поручила лорду-канцлеру Великобритании созвать комиссию, которая должна рассмотреть дальнейшую работу парламента.

Ранее премьер Борис Джонсон попросил Елизавету II пойти на такой шаг. По его словам, парламентариям необходимо решить вопрос с внутриполитической программой и Brexit. Оппозиция, в свою очередь, считает, что Джонсон хочет не дать им обсудить условия выхода из союза.