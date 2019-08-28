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Бизнес
28.08.2019 18:12
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Хуже пожара. Решение о двухнедельной остановке работы арбитража в Петербурге принималось одним днем

Юридическое сообщество переваривает новость о фактическом закрытии арбитражного суда Петербурга и Ленобласти на две недели. Вроде раньше другие суды тоже переезжали, но это было не так жестко. Даже после пожара в январе арбитраж не работал лишь два дня.

Хуже пожара. Решение о двухнедельной остановке работы арбитража в Петербурге принималось одним днем

Здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти на Суворовском/скриншот страницы сервиса Google.Maps

О том, что переезд суда будет проходить по самой неудобной для граждан схеме, стало известно 28 августа. Причем сюрпризом детали переезда стали не только для участников процесса. Как сообщили «Фонтанке» в суде, решение было принято во вторник лично председателем суда Александрой Володкиной. Это она дала указание полностью прекратить все заседания и прием граждан, не выдавать никаких справок и дел для ознакомления со 2 по 15 сентября (включительно).

Пресс-секретарь суда Ольга Белисова говорит, что спрогнозировать сроки раньше было невозможно: «В некоторой степени это стихийные обстоятельства, потому что заранее определить период переезда не представляется возможным, поскольку это связано с оформлением строительной документации. Так что решение о конкретных датах было принято только вчера».

скриншот страницы сервиса "Электронное правосудие"
скриншот страницы сервиса "Электронное правосудие"

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Другие судьи, как и все городские профильные юристы, разумеется, знали о скором переезде в новое здание – разговоры об этом шли с месяц. Однако то, что все пойдет именно по такому сценарию, стало неожиданностью. Адвокаты, которые по просьбе «Фонтанки» комментировали это событие, сначала не верили в его масштаб: все же, мол, давно планировалось, должны были как-то подготовиться.

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Однако суровая реальность такова: на даты, когда арбитраж не будет работать, назначено около 12 тысяч слушаний. А значит, судебный локаут затронет пару десятков тысяч фирм только за счет переноса заседаний. Дальше – больше.

Юристы вспоминают, как после январского пожара в коридорах суда скопилась натуральная толпа. Те, кто два нерабочих дня вынужденно ждал своей очереди на получение справок и приемов, ринулись наверстывать пропущенные дни.

Теперь же наверстывать придется две недели, а при нынешней и без того колоссальной загрузке судей расхлебывать простой придется куда больше.

«Существенным неудобством является затягивание сроков рассмотрения дел, перенос дат заседаний, запланированных ранее на период переезда суда. Если говорить об изменениях для  юристов, связанных с рассмотрением дел в арбитражном суде, наступит кратковременный двухнедельный коллапс, последствия которого будут ощущаться до конца года, в связи с изменением сроков рассмотрения арбитражных дел», – говорит управляющий партнёр бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь.

«Когда пожар был недавно, так же все пошло кувырком», – вспоминает директор консалтинговой компании Lodge Александр Рокин. По его оценке, ощущать последствия сентябрьского переезда городское юридическое сообщество будет минимум полгода.

«Документы можно подать в электронном виде, поэтому никаких нарушений прав», – оптимистично настроен Ерлан Касенов, председатель СПбКА «ЮрКонсалт Интернешнл». Официальные представители суда подтверждают: да, все можно послать по интернету, но когда именно будут рассмотрены поданные так заявления, с ходу сказать затруднились.

Переезды судов – не уникальный случай, однако раньше все проходило несколько иначе.

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«Мы за месяц планировали переезд. Назначались даты, все об этом извещались (судьи и аппарат), и по возможности на эти даты заседания не назначались, – вспоминает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева переезд Городского суда в 2013 году. – Здание готовили к переезду заранее, таким образом, чтобы сотрудник пришел, сел и начал работать».

Дальше воспоминания звучат так, что арбитражные юристы могут позавидовать «гражданским»: «Документы перевозились в выходные и в выходные же разбирались залами, канцеляриями, архивом. По приему граждан: в канцеляриях и в старых зданиях, и в новых были дежурные, которые принимали документы. Ни при одном переезде никаких нареканий о том, что мы нарушили доступ граждан к правосудию, не было. Если не было возможности не назначать судебные заседания на даты переезда – слушали. Просто предупреждали, где будет, в новом или старом здании, то есть в зависимости от готовности судьи, зала и т. д».

Скорее всего, никаких особых формализованных претензий не будет и при переезде арбитражного суда – юристы говорят, что жаловаться себе же дороже. «Теоретически в УПК существует процедура взыскания с суда денег за ущерб от затягивания производства, и этот переезд явно тот случай – типичное разгильдяйство. Но на практике этой статьей никто не пользуется: потом ведь придется опять идти к тому же судье, и портить с ним отношения никому не нужно», – говорит один из петербургских адвокатов.

Арбитражный суд переезжает в новое здание на ул. Смольного, 6, общей площадью 32,5 тыс. м2, на месте снесенного корпуса ПНИ № 1. Его стоимость составила 5,3 млрд рублей. Первоначально новый дворец правосудия подрядилось строить ОАО «Мостострой № 6», но из-за банкротства сроки сильно сдвинулись.

Денис Лебедев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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