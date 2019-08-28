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«Алиска умерла». Турецкие врачи петербургской школьницы не смогли сотворить чудо

12-летняя Алиса из Петербурга умерла в Турции. Фатальные 10 минут под водой бассейна в Бодруме не давали особых поводов для оптимизма, но ежедневные сводки от родителей из больницы, за которыми следили десятки тысяч людей, кажется, создавали ощущение чуда. Его не случилось.

«Алиска умерла». Турецкие врачи петербургской школьницы не смогли сотворить чудо

Коллаж/"Фонтанка.ру"/кадр из видео/YouTube

Сердце девочки остановилось в среду, 28 августа. Неоднократные попытки реанимации от медиков университетской больницы Памуккале не принесли результата. К репатриации в Петербург готовятся российское генконсульство в Анталье и турецкие власти. Виновным в смерти Алисы обещают неминуемое наказание.

«В начале четвёртого Алиска умерла, – написал отец девочки Андрис. – Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. За последние 10 дней Наташа и я однозначно поняли, что хороших, добрых и искренних людей гораздо больше, чем других. Вы только не теряйтесь, не стесняйтесь. Простое сообщение, смайлик. Казалось бы, мелочь, но эти мелочи очень поддерживают».

Десять дней назад, 18 августа, когда руку Алису затянуло в 25-сантиметровую трубу на дне бассейна отеля в Бодруме и семь очевидцев выломали её, чтобы поднять девочку на поверхность, никакой поддержки не было. Родители Алисы оказались в чужой стране один на один со своей бедой. Страховка не покрывала пребывание в стране второго родителя, у них не было переводчика, а в посольстве, как рассказывала мать девочки, им предложили подождать ответа 30 дней.

Но первая же новость «Фонтанки», в ночь на 19 августа, с криком о помощи привела к невероятному медийному взрыву. Уже утром данные начали уточнять Следственный комитет и МЧС, подключились Смольный, МИД в лице Марии Захаровой и даже миллиардер Олега Дерипаска. Молниеносно на место вылетели лучшие петербургские специалисты, в любой момент ребенка был готов забрать борт МЧС. Резонанс преодолел государственные границы – турецкие правоохранители задержали директора, владельца и технического специалиста отеля. Персонал гостиницы, по словам очевидцев, ничего не сделал для спасения девочки и даже обвинял ее мать в недосмотре.

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Казалось, что теперь ресурсов хватит на все, в том числе и на чудо, но появляющиеся новые подробности ЧП все больше сгущали краски вокруг судьбы девочки. Сначала было заявление турецких врачей о не менее чем 5 минутах, которые Алиса провела под водой. Затем очевидцы рассказали, что только на отключение насоса в бассейне ушло минимум 10 минут и все это время девочка не дышала. Затем выяснилось, что её везли до больницы еще 4 часа, за 250 км, потому что в городке не оказалось подходящих клиник и специалистов.

В сознание девочка так и не пришла, Алиса находилась в крайне тяжелом состоянии, в последние дни у неё появилась лихорадка, повысилась температура. Петербургские врачи настаивали на эвакуации на родину, пока не поздно. Но не могли гарантировать, что она переживет перелет. Родители решили оставить её в турецкой клинике, пока состояние не улучшится, — в страховой уверяли, что 30 тысяч евро с полиса хватит на это ожидание.

Наталья и Андрис поселились около больницы и ежедневно посещали дочь. По словам матери девочки, в остальное время днем они с мужем читали сообщения, отвечали журналистам и помощникам, а ночью, когда оставались вдвоем, утешали друг друга, потому что иногда «хотелось выть, орать, стучать по стенам». Но Алиса, как писал её папа, «держалась каждой клеточкой организма» и, по словам родителей, ежедневно делала маленькие шаги к жизни. Но их оказалось недостаточно.

«Мы верили в чудо! Не получилось. Главное, что наш Огонечек, наш Мартын Мартыныч, сейчас на небесах. Ей не больно и не страшно, а мы как-нибудь переживем», – написала мать девочки.

Посольство России в Анкаре выразило соболезнования родителям, родным и близким и заявило, что Генконсульством в Анталье в координации с турецкими властями будет обеспечена вся необходимая помощь в возвращении Алисы домой.

«Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», – отметили дипломаты.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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