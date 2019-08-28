Согласованного митинга 31 августа в Москве не будет. Мосгорсуд признал правоту столичной мэрии
Московский городской суд одобрил решение мэрии Москвы отказать Либертарианской партии в организации акции протеста в последний день лета.
«Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы», – цитирует 28 августа заявление суда издание "Коммерсант".
Мосгорсуд отменил вердикт Тверского суда столицы, который частично удовлетворил иск либертарианцев к столичным властям.
Политическая сила подала заявку 20 августа, но мэрия отказала в проведении массового мероприятия на 10 тысяч человек.
Ранее столичные власти не дали добро на митинг 3 сентября.