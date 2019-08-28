Застройщику долгостроя «Ленинградская перспектива» в Мурино предъявили банкротный иск

В отношении компании «ЛенСпецСтрой», дольщики которого до сих пор не получили ключи от квартир в жилом комплексе «Ленинградская перспектива», подан иск о признании юрлица банкротом.

Банкротный иск на 1,65 млн рублей подали Владимир и Алла Павловы. Заявление, как следует из данных картотеки арбитражных дел, пока не принято к производству.

Напомним, ООО «ЛенСпецСтрой» возводит ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино, завершения которого дожидаются 779 дольщиков. Как писало издание 47News, в августе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что вопрос завершения реализации объекта за счет федеральных и региональных средств в процессе обсуждения.

Летом прошлого года гендиректор компании Дмитрий Астафьев был арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Спустя полгода бизнесмена отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.