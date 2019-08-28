«Виновные понесут наказание». Генконсульство и власти Турции помогут доставить тело 12-летней Алисы в Петербург

Посольство и Генконсульство России в Анталье подтвердили информацию о смерти 12-летней Алисы из Петербурга, которая больше недели назад захлебнулась в бассейне отеля в Бодруме.

«С прискорбием сообщаем о том, что сегодня, 28 августа, несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего с ней 18 августа в отеле «Санхилл» в Бодруме. По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца», – сообщили в посольстве 28 августа.

И добавили, что Генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела.

«Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», – заверили дипломаты.

Напомним, что о смерти Алисы первым сообщил в социальных сетях её отец.