КГИОП отказался признать здание НИИ бумаги памятником

Комитет по охране памятников отказался включить здание Научно-исследовательского института бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в Петербурге в реестр выявленных объектов культурного наследия. Об этом 28 августа рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Статус памятника мог бы спасти здание от сноса.

Парламентарий намерен направить уточняющий запрос в профильный комитет. «Решение принято на основании апрельской заявки от Дмитрия Ратникова, и эта заявка была на одну страницу. В мае активисты общества охраны памятников подали еще одну заявку, на 11 страниц, а в апреле направили в комитет большое заключение, составленное Маргаритой Штиглиц, одним из самых известных экспертов, чье заключение прямо противоречит выводам комиссии», – рассказал Вишневский.

По мнению эксперта, здание обладает признаками объекта культурного наследия и является важной архитектурной доминантой.

В свою очередь, городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры получили письмо от начальника отдела государственного учета памятников КГИОП Виктора Воронина, в котором говорится, что заключение профессора Штиглиц «было использовано» при установлении историко-культурной ценности здания без уточнения, как именно. Активисты намерены оспорить решение комитета.

Депутат направил в КГИОП запрос с соответствующим уточнением. Парламентарий также потребовал рассмотреть вопрос повторно. Напомним, против сноса здания выступают как градозащитники, так и местные жители