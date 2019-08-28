Памятник Даниилу Гранину оформят «в духе советского модернизма»

Глава городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев рассказал об окончательном архитектурном решении памятника Даниилу Гранину, который планируется установить у дома № 6 по Дальневосточному проспекту, близ культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя писателя.

По словам чиновника, доработанный проект, «который будет окончательным», должен быть предоставлен в КГА в течение недели.

«Предварительно вариант мне показывали, они двигаются в правильном направлении, и все вопросы, думаю, будут решены в ближайшее время, – заверил Григорьев. – По памятнику никаких вопросов не было, он понравился жюри конкурса, а что касается постамента и ландшафтной организации территории, были претензии. Сейчас пришли к окончательному решению: скромный постамент и довольно лаконичное, в духе советского модернизма, решение территории».

Рассказал Григорьев и о смене шрифта, который так не понравился экспертам на заседании Градостроительного совета при правительстве Петербурга. Тогда главный архитектор советовал создателям памятника изучить первые издания книг классика и позаимствовать шрифт оттуда.

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«Они нашли несколько примеров — например, книжку «Иду на грозу», там достаточно интересный шрифт. Это же их дело – выбирать. Но мне кажется, это правильное направление, надо брать именно тот шрифт, который был тогда», – отметил глава ведомства.