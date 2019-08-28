Алиса умерла: в Турции остановилось сердце 12-летней девочки из Петербурга

Отец 12-летней Алисы из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне в Турции, сообщил, что девочка скончалась в турецкой клинике.

"В начале четвертого Алиска умерла, – сообщил 28 августа мужчина. – Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше".

Как писала «Фонтанка», 12-летнюю Алису засосало в 25-сантиметровую трубу на дне бассейна отеля в Бодруме. Под водой она пробыла, по разным данным, от 5 до 10 минут. Менеджер отеля обвинял в случившемся родителей, а турецкие правоохранители задержали владельца и директора отеля Sunhill. Родители не решились подвергнуть ребенка риску перелета, который он мог не пережить.