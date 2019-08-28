В Финляндии подумывают о членстве в НАТО, но признают, что сейчас это нереально

Председатель одной из самых крупных партий Финляндии – Национальная коалиция – Петтери Орпо подтвердил позицию своей партии по НАТО на летнем собрании партии в Вантаа. Об этом 28 августа пишет Ilta-Sanomat.

По мнению Орпо, членство в НАТО обеспечит Суоми высокую безопасность.

"Мы должны быть за каждым возможным столом, хотя мы и не являемся частью военного альянса", – отметил политик. Он уверен, что Финляндии необходимо продолжать тесное сотрудничество и партнерство с НАТО и США, а также со Швецией и Великобританией и участвовать в международных учениях.

Коалиционная партия выступает за вступление в НАТО с 2006 года. При этом подавляющее большинство финнов не поддерживает членство в Североатлантическом альянсе.

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Коалиционеры признают, что пока эта цель нереализуема. "Заявка на членство в НАТО требует поддержки финского народа и большинства в парламенте. Это нереально на данный момент", – говорит Орпо.

После апрельских выборов Национальная коалиция оказалась в оппозиции. Долгое время партия была в правительстве, и в каждом правительстве внешняя политика и политика безопасности Финляндии были непреклонны в отношении членства в НАТО – большинство идею не поддерживают, предпочитая строить отношения с альянсом в формате партнёрства.

В течение срока работы нынешнего правительства Финляндия получит на вооружение новые военные корабли, а также выберет поставщика истребителей, которые придут на смену старым.

Петтери Орпо ранее занимал должности министра сельского и лесного хозяйства (2014 – 2015), внутренних дел (2015 – 2016) и финансов (2016 – 2019).