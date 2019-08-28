Правительство рассмотрит проект нового федерального бюджета 19 сентября

Правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Проект бюджета на 2020–2022 годы планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября, чтобы к 1 октября внести в Госдуму #Медведев — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) August 28, 2019

«Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства 19 сентября, а затем он будет направлен в Государственную Думу. Напомню, что в соответствии с графиком это нужно сделать до 1 октября», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства.

Медведев рассказал, что в ближайшее время проведет серию отраслевых совещаний по основным направлениям расходов бюджета.

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Премьер-министр также сообщил, что Минфин России довел до ведомств предельные объемы финансирования по каждому из них, а у федеральных органов есть свои предложения.

«Нам нужно выйти на согласованные и взвешенные решения, чтобы сбалансировать интересы государственного бюджета и отдельных отраслей. Это всегда результат труда, споров подчас, но это важно, чтобы создать условия для экономического роста и исполнения всех социальных обязательств», — отметил Медведев.

Медведев добавил, что задача правительства заключается в продолжении работы над достижением основных целей национального развития, выполнением нацпроектов и исполнения других направлений деятельности правительства и государственных программ.