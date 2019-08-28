Возмущение народное. «Фонтанка» поговорила с владельцем белого «Порше», бороздящего парк

Очевидцы неустанно пополняют коллекцию нарушений ПДД на улицах Петербурга. Многие горожане склонны жаловаться на автомобилистов не Госавтоинспекции, а в соцсетях или в редакцию «Фонтанки» (как в случае с «Ленд Ровером» с красивым номером, перекрывшим сегодня выезд со двора в центре города).

Видеозапись поездки белого Porsche Cayenne по пешеходным дорожкам Заневского парка (имени Терешковой) выложила 28 августа негодующая Ксения в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте».

«Фонтанке» удалось связаться с нарушителем, 22-летним петербуржцем. Он не отрицал нарушения: «Было дело», оправдываться не стал и объяснил, что иногда оставляет свою машину в парке. Штрафов, судя по всему, он не боится: за последние годы, по данным издания, он накопил их десятки, начав на «Москвиче-2141» и продолжив на «Фокусе» и «Октавии».

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Водителю же «Лады Ларгуса», катившему по тротуару в объезд пробки на Среднеохтинском проспекте, повезло: госномер его машины камера очевидицы не поймала.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

А вот номер «Фольксвагена Транспортера», перекрывшего вход на детскую площадку, на фото в «ДТП и ЧП» хорошо различим (оставляем его видимым, чтобы ГИБДД быстрее нашла нарушителя). Нет только точного адреса.

Автомобиль может вызывать раздражение, даже если не нарушает ПДД. «Более двух лет стоит недвижимость около нашего дома. Народ потихоньку начал проявлять свое отношение», – пишут в «Признавашках ДТП и ЧП». На борту автомобиля написали слово из четырёх букв, которое нам из-за цензуры пришлось скрыть.