Зеленский и Трамп встретятся в Варшаве в День знаний

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Варшаве, заявил 28 августа на брифинге в Киеве советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает телеканал "112.Украина".

"Я также высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов, и мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи", – сказал Болтон после переговоров с Зеленским.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский по приглашению польской стороны 1 сентября посетит Варшаву. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отмечал, что президенты Украины и США смогут пообщаться в сентябре в Варшаве.