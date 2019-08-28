«Молния и нехватка персонала». Через сутки к страдающим в Пальме петербуржцам прилетел резервный борт

Пассажиров Lufthansa в аэропорту Пальма-де-Мальорки «приземлили» попавшая в самолёт молния и немногочисленность персонала воздушной гавани испанского курорта. Замены борта дождались через сутки.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Lufthansa 28 августа, накануне готовящихся к вылету из Пальмы во Франкфурт туристов подвели метеоусловия. В самолёт, летевший за ними из Германии, угодила молния. Посадка в Пальме прошла успешно, но аэробус нуждался в обследовании.

«В соответствии с нашими процедурами и стандартами безопасности судно должно пройти проверку молниезащиты, чтобы подтвердить, что все системы работают нормально. Из-за нехватки обслуживающего персонала в аэропорту Пальмы провести такую проверку пока не представляется возможным», – объяснили в авиакомпании.

Свободных сотрудников в аэропорту, по-видимому, так и не нашлось. Борт продолжает ждать обследования, туристов через 25 часов забрал резервный самолёт. Часть пассажиров, как рассказали «Фонтанке» читатели, во Франкфурте должны были делать пересадку, из-за сбитого расписания на петербургский рейс они опоздали. В Lufthansa заверили, что для них переоформлено бронирование на стыковочные рейсы из Франкфурта.