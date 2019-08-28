Осторожно, школа. «Яндекс.Навигатор» будет предупреждать водителей о детях

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Компания «Яндекс» обновит свой «Навигатор» к началу нового учебного года. Приложение научат предупреждать о приближении к школам, чтобы водители были внимательнее.

Как сообщает 28 августа пресс-служба «Яндекса», при ближайшем обновлении «Яндекс.Навигатора» в приложении появятся знаки «Осторожно, дети» и голосовые оповещения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ. Если скорость автомобиля превысит разрешенную на этом участке, водитель услышит фразу: «Будьте внимательны, рядом школа».

В ближайшее время эти оповещения появятся и в других сервисах с навигацией «Яндекса» – для водителей «Такси», пользователей каршеринга «Драйв» и владельцев машин со встроенным бортовым компьютером «Яндекс.Авто».

Пользователи смогут сами уточнять и обновлять данные. Если какого-то нерегулируемого пешеходного перехода около школы не оказалось в навигаторе, его можно будет обозначить с помощью «Народной карты» и редактора карт.