Бронзовый Чайковский возвращается: в Петербурге все-таки проведут конкурс проектов памятника композитору

В Петербурге будет объявлен конкурс на создание памятника Петру Ильичу Чайковскому. Как передает корреспондент «Фонтанки» с нулевых чтений проекта городского бюджета 28 августа, конкурс пройдет в два этапа — первый начнется в ноябре 2019 года, второй — в марте 2020 года.

При этом проведение конкурса потребует дополнительного финансирования в объеме 6 миллионов рублей. Кто будет его иинициатором, пока ясности нет: это может быть как частная компания, так и администрация района Северной столицы.

Сама фигура Чайковского в качестве претендента на установку памятника в его честь сомнений в культурной столице не вызывает. Причем уже много лет. Как напомнил замглавы КГА Максим Стененко, ранее при участии горожан был составлен список из выдающихся личностей, которые должны быть увековечены в Петербурге.

«Выбор Чайковского связан с юбилейной датой со дня рождения, — рассказал чиновник. — Так что все согласовано».

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Впрочем, если с самим Чайковским все более-менее ясно, то вопрос насчет места его «прописки» до сих пор не решен: по мнению зампреда бюджетно-финансового комитета Андрея Васильева, устанавливать автора «Пиковой дамы» у Мариинского театра (как это планировал КГА раньше) не стоит: там и без него тесновато.

Напомним, разговоры об установке памятника русскому классику ведутся не один год. В 2013 году у памятника уже был и спонсор, и авторы – заслуженный художник России Феликс Романовский и скульптор Андрей Архипов. Затем в 2017 году Чайковский рассорил депутатов Законодательного собрания: при утверждении законопроекта, легализующего памятники в центре Петербурга, депутат Алексей Ковалев возмутился инициативой, по его данным, исходившей от самого Валерия Гергиева: депутат рассказал, что маэстро хочет поставить памятник посреди дороги, к тому же нарушая существующий ансамбль, дополненный памятниками Глинки и Римского-Корсакова по сторонам Консерватории. А летом 2018 года город удивился перспективам появления четырехметрового Чайковского на пересечении Думской и Невского. Члены совета при президенте по культуре и искусству обращались с этой инициативой к тогдашнему губернатору Георгию Полтавченко. Спас только метрополитен: экспертиза показала, что многотонная конструкция нежелательна в этом месте, так как под ней расположен наклонный ход и подземный переход.