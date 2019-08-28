В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены фасадные работы

ГК «Эталон»

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, завершены фасадные работы.

Внешний облик жилого дома приобрел свою индивидуальность благодаря сочетанию дугообразной формы комплекса и ярким фасадам благородного бежевого, теплого терракотового и насыщенного черного цветов. Облицовка здания произведена по технологии навесных вентилируемых фасадов, что улучшает тепловые характеристики дома.

Также в ЖК «Дом на Блюхера» завершены кровельные работы. Установлены окна и двери. Внутри зданий ведется монтаж лифтового оборудования. Началась отделка мест общего пользования и благоустройство придомовой территории. На данный момент строители приступили к устройству газонов и пешеходных дорожек.

Жилой комплекс представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 455 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг.

«Дом на Блюхера» строится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность.

Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/