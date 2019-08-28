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28.08.2019 15:36
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ВТБ кредитует ГК «Ленстройтрест» на 650 млн рублей

ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 650 млн рублей сроком на два года. Заемные средства предоставляются для финансирования строительства третьей очереди жилого квартала «Янила» в Ленинградской области.

«В лице банка ВТБ наша компания приобрела надежного финансового партнера. Мы планируем сотрудничать не только по проекту «Янила Драйв», но и по будущим объектам, которые будут реализовываться с использованием эскроу-счетов», — отметила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест».

«Банк ВТБ принимает активное участие в поддержке кредитования девелоперов. Мы открыты к партнерству с застройщиками во всех регионах России. Глубокое понимание отраслевой специфики и клиентоориентированный подход наших специалистов позволяют нам предлагать бизнесу эффективные решения для реализации проектов в условиях реформы строительной отрасли», — прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса ? старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

ЖК «Янила» — проект комплексного освоения территории в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Сдача корпусов третьей очереди проекта («Янила Драйв») запланирована на третий квартал 2020 года. Общая площадь объекта составит более 40 тыс. кв. м.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

 

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