Пока следователи пишут обвинительное, а обвиняемые читают тома дела, экс-главу Северо-Западного Ростехнадзора Слабикова отпустили гулять и голосовать

Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест обвиняемого в хищении 5,6 млрд рублей экс-чиновника из Ростехнадзора Григория Слабикова. Следствие просило дать возможность дочитать, защита – прогуливаться.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 28 августа мера пресечения Слабикову в виде домашнего ареста была продлена до 11 октября. Следствие просило дать это время в первую очередь на чтение – в деле 188 томов, освоить их должны адвокаты и шесть обвиняемых. Затем предстоит написать обвинительное заключение и отдать его прокурору.

Слабиков против продления не возражал. Вероятно, после года в изоляторе домашний арест ему не в тягость, отпустили его в начале июля. Дожидаться суда теперь ему будет еще приятней – обвиняемому разрешили ежедневные четырехчасовые прогулки по близлежащим улицам, экстренно госпитализироваться в любую из городских больниц и сходить на выборы 8 сентября.

Экс-главу регионального управления Ростехнадзора обвиняют в мошенническом хищении 5,6 млрд рублей. Часть денег удалось наскрести по счетам и квартирам Слабикова, что-то он отдал сам – набралось около 3 млрд. По версии следствия, обманывал чиновник вместе с дочерью Еленой строителей через саморегулируемые организации. Те, как оказалось, не в особых претензиях – некоторые явились в суд и просили Слабикова из изолятора выпустить.