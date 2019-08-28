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Общество
28.08.2019 16:57
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Билли Айлиш в Петербурге. Показываем, чего ждать на концерте лучшей девочки на свете

Сутки стояния, обмороки и панические атаки, эйфория и море слез. В Москве прошел концерт Билли Айлиш. С утра 28 августа ее фанаты с номерками на руках томятся в очереди у Ледового в Петербурге.

Билли Айлиш в Петербурге. Показываем, чего ждать на концерте лучшей девочки на свете

Билли Айлиш//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Американской певице Билли Айлиш 17 лет, она поет шепотом, и билет на ее концерт — мечта российских подростков. Соцсети захлебываются от слез тех, кто не сумел достать билет или живет далеко от двух столиц. Те, кто достал, тоже рыдают — от счастья.

Почему? Да потому что:

Благодаря Билли у молодежи появились новые чувства к родной стране:

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Некоторые истерили:

Другие набивали тату:

Или косплеили Билли. Самозванку выдала грудь — фанаты-то знают, что «у Билли она огромная»:

 

Рядились героями песен кумира:

Очередь на танцпол занимали с 19 часов 26 августа. То есть за сутки!

скриншот сообщения в Twitter
скриншот сообщения в Twitter

Питались там чем придется:

Но и 12 часов в очереди — не гарантия успеха. Потому что сначала ты стоишь, а «затем тебя останавливают на проходе в здание с вопросом об уточнении (а можно ли портрет пронести или нет, хотя ты уточнял заранее). В итоге все время, что ты честно отстоял в очереди, ты попросту потерял из-за ещё одного уточнения», – сетует еще один из тех, кто прорывался на танцпол.

В Петербурге прямо сейчас не лучше:

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Встречайте — второй номер в очереди. Она пришла в 5 утра 27-го числа за 2 дня до концерта:

Фото: скриншот сообщения в Twitter

Они там реально живут в этой очереди:

Между тем это опасно. В Москве, по словам поклонников певицы, были травмы:

Фото: скриншот сообщения в Twitter

Наконец звезда появилась:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @elizaveta_kalmychek16

Смотрите, Билли начала петь:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ? ? ? ? ? (@tomsik07)

И культурно объяснила, как надо вести себя на танцполе:

Идешь на концерт Билли Айлиш — выучи текст песен:

Потому что все равно запоешь:

И это не стыдно, потому что эмоции:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ika (@kvavili)

Если ты не в первом ряду, то рискуешь ничего не увидеть из-за частокола смартфонов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от sasha; (@janynaq)

А вот самое милое, что было на концерте:

Смотрите, как это было:

Для фанатов Билли – почти святая:

Хотя "проповеди" у нее криповые. «Когда мы засыпаем, мы отправляемся»... в какое-то страшненькое место:

Смотрите, как Билли управляется с молодежью. Без всяких президентских грантов:

Нет все-таки. Королева!

Автор видео обещает, что в этом ролике – «вся атмосфера концерта». Осторожно, укачивает!

Настоящие чувства фанатов — они такие:

Фото: скриншот сообщения в Twitter

Кое-кто и правда падал в обморок: «Наверно, можно сказать, что это было очень душевно. Да, были, кто падал в обморок и плакал в истерике, но мы же на концерте живой легенды)»,  – поделилась в соцсетях поклонница певицы.

Зафиксирована даже пара панических атак:

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Ну и конечно, найдется тот, кто против. Летят помидорки!

Концерт — все:

Да, и еще. Саша, найдись по-хорошему!

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»

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