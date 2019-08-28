Билли Айлиш в Петербурге. Показываем, чего ждать на концерте лучшей девочки на свете
Сутки стояния, обмороки и панические атаки, эйфория и море слез. В Москве прошел концерт Билли Айлиш. С утра 28 августа ее фанаты с номерками на руках томятся в очереди у Ледового в Петербурге.
Билли Айлиш//Эмин Джафаров/Коммерсантъ
Американской певице Билли Айлиш 17 лет, она поет шепотом, и билет на ее концерт — мечта российских подростков. Соцсети захлебываются от слез тех, кто не сумел достать билет или живет далеко от двух столиц. Те, кто достал, тоже рыдают — от счастья.
Почему? Да потому что:
В ЭТО СОЛНЦЕ НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ ??#БиллиАйлиш #BillieEilish pic.twitter.com/hc4Pw39l2v— _bad_guy_ (@badguy00774670) 24 августа 2019 г.
Благодаря Билли у молодежи появились новые чувства к родной стране:
всвязи с этим прошу: давайте не будем позориться,а будем комфортить нашу малышку,чтобы она ещё ни раз приехала к нам. вся любовь. ? pic.twitter.com/ZfsVrbDdGO— emma`? (@mzkgomez) 26 августа 2019 г.
Некоторые истерили:
ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА ПОВТОРЯЮ ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА— бумаг?маратель ||-// today (@pg8387) 26 августа 2019 г.
У МЕНЯ НА РУКАХ БИЛЕТ НА БИЛЛИ АЙЛИШ
Б И Л Е Т
НЕ РАСПЕЧАТКА
ЗНАЧИТ, Я СМОГУ ПОСТАВИТЬ ЕГО НА ПОЛОЧКУ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ ДУХЕ
ААААААААААААА
ДВА ДНЯ ОСТАЛОСЬ
Другие набивали тату:
Билли Айлиш тату готов ? pic.twitter.com/QgxhYZG5t6— EreRiren & Billie Eilish (@lizarderka) 25 августа 2019 г.
Или косплеили Билли. Самозванку выдала грудь — фанаты-то знают, что «у Билли она огромная»:
Рядились героями песен кумира:
Очередь на танцпол занимали с 19 часов 26 августа. То есть за сутки!
Питались там чем придется:
НАМ ДАЛИ ПЕЧЕНЬКИ ОБОЖАЮ КОНЦЕРТЫ pic.twitter.com/4oh3eq6L2A— женя // БЫЛА НА БИЛЛИ АЙЛИШ (@wermyotp) 27 августа 2019 г.
Но и 12 часов в очереди — не гарантия успеха. Потому что сначала ты стоишь, а «затем тебя останавливают на проходе в здание с вопросом об уточнении (а можно ли портрет пронести или нет, хотя ты уточнял заранее). В итоге все время, что ты честно отстоял в очереди, ты попросту потерял из-за ещё одного уточнения», – сетует еще один из тех, кто прорывался на танцпол.
В Петербурге прямо сейчас не лучше:
Встречайте — второй номер в очереди. Она пришла в 5 утра 27-го числа за 2 дня до концерта:
Они там реально живут в этой очереди:
стоял в очереди на чек-ин в питере и одна девочка сказала, что у меня милый макияж ^^— ? я пичи (@sofftboi) 27 августа 2019 г.
очень люблю эту предконцертную атмосферу и добрых людей в очереди тт #billieeilish pic.twitter.com/WT3pLvGdr2
Между тем это опасно. В Москве, по словам поклонников певицы, были травмы:
Наконец звезда появилась:
Смотрите, Билли начала петь:
И культурно объяснила, как надо вести себя на танцполе:
Просто Билли Айлиш просит всех быть найс и объясняет правила дэнса, ну какая она милая, я не могу... хочу плакать#billieeilish pic.twitter.com/W0SzXJ8UnB— Ulybka (@amiali2601) 27 августа 2019 г.
Идешь на концерт Билли Айлиш — выучи текст песен:
Потому что все равно запоешь:
И это не стыдно, потому что эмоции:
Если ты не в первом ряду, то рискуешь ничего не увидеть из-за частокола смартфонов:
А вот самое милое, что было на концерте:
Самое милое на концерте было когда весь зал начал кричать "Спасибо" и Билли такая:— ??????? ?????? ®18 день до самоубийства© (@Sedaya_koala_) 28 августа 2019 г.
-Спа.. Что?
-Спасибо!
-Вы имеете в виду Thank you?
-Yes!
-Оу.. Как это мило#BillieEilish
Смотрите, как это было:
Я не знаю, сколько раз я пересмотрела это видео, честно— Олена (@maslolina) 28 августа 2019 г.
Зал кричал "спасибо", и когда Билли это поняла, она просто-#BillieEilishconcert #BillieEilish pic.twitter.com/0dZZQo78vZ
Для фанатов Билли – почти святая:
#BillieEilishconcert#BillieEilish— ?°lee shiro°? (@hyungsdestroyer) 27 августа 2019 г.
Я благословлена?
Однозначно да
В Билли идеально все от личности до нежнейшего голоса
Хочу, чтобы она пела мне колыбельные на ночь ??? pic.twitter.com/PRFZ4cbhQz
Хотя "проповеди" у нее криповые. «Когда мы засыпаем, мы отправляемся»... в какое-то страшненькое место:
Это было крипово, но невероятно красиво! Эффекты просто ВАУ#BillieEilish #BillieEilishconcert pic.twitter.com/mUOKBwJY8v— Basya (@wintercrybear) 28 августа 2019 г.
Смотрите, как Билли управляется с молодежью. Без всяких президентских грантов:
Посмотрите как она управляет публикой ? а в конце Финнеас разорвал зал своим соло на гитаре. #BillieEilish #BillieEilishconcert pic.twitter.com/YEMFNa9PXy— Basya (@wintercrybear) 28 августа 2019 г.
Нет все-таки. Королева!
Послушайте какая красота ? одна из моих любимых песен у Билли. И да, я прокричала в конце ‘Королева’. Потому что она действительно ей является. #BillieEilish #BillieEilishconcert pic.twitter.com/FWyJhTgkF3— Basya (@wintercrybear) 28 августа 2019 г.
Автор видео обещает, что в этом ролике – «вся атмосфера концерта». Осторожно, укачивает!
В ЭТОМ ВИДЕО ВСЯ АТМОСФЕРА КОНЦЕРТА #BILLIEEILISH pic.twitter.com/CuPPuButmv— mia (@songperhour) 27 августа 2019 г.
Настоящие чувства фанатов — они такие:
Кое-кто и правда падал в обморок: «Наверно, можно сказать, что это было очень душевно. Да, были, кто падал в обморок и плакал в истерике, но мы же на концерте живой легенды)», – поделилась в соцсетях поклонница певицы.
Зафиксирована даже пара панических атак:
Ну и конечно, найдется тот, кто против. Летят помидорки!
можете закидать меня помидорами, но я считаю, что Билли Айлиш слишком переоценена— джасей? (@Official_Stylin) 26 августа 2019 г.
Концерт — все:
Да, и еще. Саша, найдись по-хорошему!
Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»