Билли Айлиш в Петербурге. Показываем, чего ждать на концерте лучшей девочки на свете

Сутки стояния, обмороки и панические атаки, эйфория и море слез. В Москве прошел концерт Билли Айлиш. С утра 28 августа ее фанаты с номерками на руках томятся в очереди у Ледового в Петербурге.

Американской певице Билли Айлиш 17 лет, она поет шепотом, и билет на ее концерт — мечта российских подростков. Соцсети захлебываются от слез тех, кто не сумел достать билет или живет далеко от двух столиц. Те, кто достал, тоже рыдают — от счастья.

Почему? Да потому что:

Благодаря Билли у молодежи появились новые чувства к родной стране:

Некоторые истерили:

Другие набивали тату:

Или косплеили Билли. Самозванку выдала грудь — фанаты-то знают, что «у Билли она огромная»:

Рядились героями песен кумира:

Очередь на танцпол занимали с 19 часов 26 августа. То есть за сутки!

Питались там чем придется:

Но и 12 часов в очереди — не гарантия успеха. Потому что сначала ты стоишь, а «затем тебя останавливают на проходе в здание с вопросом об уточнении (а можно ли портрет пронести или нет, хотя ты уточнял заранее). В итоге все время, что ты честно отстоял в очереди, ты попросту потерял из-за ещё одного уточнения», – сетует еще один из тех, кто прорывался на танцпол.

В Петербурге прямо сейчас не лучше:

Встречайте — второй номер в очереди. Она пришла в 5 утра 27-го числа за 2 дня до концерта:

Они там реально живут в этой очереди:

Между тем это опасно. В Москве, по словам поклонников певицы, были травмы:

Наконец звезда появилась:

Смотрите, Билли начала петь:

И культурно объяснила, как надо вести себя на танцполе:

Идешь на концерт Билли Айлиш — выучи текст песен:

Потому что все равно запоешь:

И это не стыдно, потому что эмоции:

Если ты не в первом ряду, то рискуешь ничего не увидеть из-за частокола смартфонов:

А вот самое милое, что было на концерте:

Самое милое на концерте было когда весь зал начал кричать "Спасибо" и Билли такая:



-Спа.. Что?



-Спасибо!



-Вы имеете в виду Thank you?



-Yes!



-Оу.. Как это мило#BillieEilish