Билли Айлиш в Петербурге. Показываем, чего ждать на концерте лучшей девочки на свете

Сутки стояния, обмороки и панические атаки, эйфория и море слез. В Москве прошел концерт Билли Айлиш. С утра 28 августа ее фанаты с номерками на руках томятся в очереди у Ледового в Петербурге.

Билли Айлиш//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Американской певице Билли Айлиш 17 лет, она поет шепотом, и билет на ее концерт — мечта российских подростков. Соцсети захлебываются от слез тех, кто не сумел достать билет или живет далеко от двух столиц. Те, кто достал, тоже рыдают — от счастья.

Почему? Да потому что:

Благодаря Билли у молодежи появились новые чувства к родной стране:

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всвязи с этим прошу: давайте не будем позориться,а будем комфортить нашу малышку,чтобы она ещё ни раз приехала к нам. вся любовь. ? pic.twitter.com/ZfsVrbDdGO — emma`? (@mzkgomez) 26 августа 2019 г.

Некоторые истерили:

ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА ПОВТОРЯЮ ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

У МЕНЯ НА РУКАХ БИЛЕТ НА БИЛЛИ АЙЛИШ

Б И Л Е Т

НЕ РАСПЕЧАТКА

ЗНАЧИТ, Я СМОГУ ПОСТАВИТЬ ЕГО НА ПОЛОЧКУ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ ДУХЕ

ААААААААААААА

ДВА ДНЯ ОСТАЛОСЬ — бумаг?маратель ||-// today (@pg8387) 26 августа 2019 г.

Другие набивали тату:

Билли Айлиш тату готов ? pic.twitter.com/QgxhYZG5t6 — EreRiren & Billie Eilish (@lizarderka) 25 августа 2019 г.

Или косплеили Билли. Самозванку выдала грудь — фанаты-то знают, что «у Билли она огромная»:

Рядились героями песен кумира:

Очередь на танцпол занимали с 19 часов 26 августа. То есть за сутки!

скриншот сообщения в Twitter

Питались там чем придется:

НАМ ДАЛИ ПЕЧЕНЬКИ ОБОЖАЮ КОНЦЕРТЫ pic.twitter.com/4oh3eq6L2A — женя // БЫЛА НА БИЛЛИ АЙЛИШ (@wermyotp) 27 августа 2019 г.

Но и 12 часов в очереди — не гарантия успеха. Потому что сначала ты стоишь, а «затем тебя останавливают на проходе в здание с вопросом об уточнении (а можно ли портрет пронести или нет, хотя ты уточнял заранее). В итоге все время, что ты честно отстоял в очереди, ты попросту потерял из-за ещё одного уточнения», – сетует еще один из тех, кто прорывался на танцпол.

В Петербурге прямо сейчас не лучше:

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Встречайте — второй номер в очереди. Она пришла в 5 утра 27-го числа за 2 дня до концерта:

Фото: скриншот сообщения в Twitter

Они там реально живут в этой очереди:

стоял в очереди на чек-ин в питере и одна девочка сказала, что у меня милый макияж ^^



очень люблю эту предконцертную атмосферу и добрых людей в очереди тт #billieeilish pic.twitter.com/WT3pLvGdr2 — ? я пичи (@sofftboi) 27 августа 2019 г.

Между тем это опасно. В Москве, по словам поклонников певицы, были травмы:

Фото: скриншот сообщения в Twitter

Наконец звезда появилась:

Смотрите, Билли начала петь:

И культурно объяснила, как надо вести себя на танцполе:

Просто Билли Айлиш просит всех быть найс и объясняет правила дэнса, ну какая она милая, я не могу... хочу плакать#billieeilish pic.twitter.com/W0SzXJ8UnB — Ulybka (@amiali2601) 27 августа 2019 г.

Идешь на концерт Билли Айлиш — выучи текст песен:

Потому что все равно запоешь:

И это не стыдно, потому что эмоции:

Если ты не в первом ряду, то рискуешь ничего не увидеть из-за частокола смартфонов:

А вот самое милое, что было на концерте:

Самое милое на концерте было когда весь зал начал кричать "Спасибо" и Билли такая:



-Спа.. Что?



-Спасибо!



-Вы имеете в виду Thank you?



-Yes!



-Оу.. Как это мило#BillieEilish — ??????? ?????? ®18 день до самоубийства© (@Sedaya_koala_) 28 августа 2019 г.

Смотрите, как это было:

Я не знаю, сколько раз я пересмотрела это видео, честно

Зал кричал "спасибо", и когда Билли это поняла, она просто-#BillieEilishconcert #BillieEilish pic.twitter.com/0dZZQo78vZ — Олена (@maslolina) 28 августа 2019 г.

Для фанатов Билли – почти святая:

#BillieEilishconcert#BillieEilish



Я благословлена?

Однозначно да

В Билли идеально все от личности до нежнейшего голоса

Хочу, чтобы она пела мне колыбельные на ночь ??? pic.twitter.com/PRFZ4cbhQz — ?°lee shiro°? (@hyungsdestroyer) 27 августа 2019 г.

Хотя "проповеди" у нее криповые. «Когда мы засыпаем, мы отправляемся»... в какое-то страшненькое место:

Смотрите, как Билли управляется с молодежью. Без всяких президентских грантов:

Посмотрите как она управляет публикой ? а в конце Финнеас разорвал зал своим соло на гитаре. #BillieEilish #BillieEilishconcert pic.twitter.com/YEMFNa9PXy — Basya (@wintercrybear) 28 августа 2019 г.

Нет все-таки. Королева!

Послушайте какая красота ? одна из моих любимых песен у Билли. И да, я прокричала в конце ‘Королева’. Потому что она действительно ей является. #BillieEilish #BillieEilishconcert pic.twitter.com/FWyJhTgkF3 — Basya (@wintercrybear) 28 августа 2019 г.

Автор видео обещает, что в этом ролике – «вся атмосфера концерта». Осторожно, укачивает!

Настоящие чувства фанатов — они такие:

Фото: скриншот сообщения в Twitter

Кое-кто и правда падал в обморок: «Наверно, можно сказать, что это было очень душевно. Да, были, кто падал в обморок и плакал в истерике, но мы же на концерте живой легенды)», – поделилась в соцсетях поклонница певицы.

Зафиксирована даже пара панических атак:

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Ну и конечно, найдется тот, кто против. Летят помидорки!

можете закидать меня помидорами, но я считаю, что Билли Айлиш слишком переоценена — джасей? (@Official_Stylin) 26 августа 2019 г.

Концерт — все:

Да, и еще. Саша, найдись по-хорошему!

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»