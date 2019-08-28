Фанаты Билли Айлиш двое суток стоят в очереди у Ледового дворца, чтобы попасть на танцпол

Не менее 500 фанатов американской певицы Билли Айлиш стоят в очереди у Ледового дворца, чтобы первыми попасть на танцпол.

Девушка, которая заняла очередь в 5 утра 27 августа, то есть практически за 2 дня до концерта, оказалась второй в списке. Те, кто пришел за сутки, увидели, что перед ними уже стоит более 400 человек.

стоял в очереди на чек-ин в питере и одна девочка сказала, что у меня милый макияж ^^



очень люблю эту предконцертную атмосферу и добрых людей в очереди тт #billieeilish pic.twitter.com/WT3pLvGdr2 — ? я пичи (@sofftboi) 27 августа 2019 г.

Билли Айлиш 17 лет, и она пользуется огромной популярностью у подростков во всем мире. Желающих попасть на ее концерт в Петербурге было так много, что организаторам пришлось менять площадку. Ради гастролей в России певица пропустила церемонию награждения MTV Video Music Awards, в которой получила награды по трем номинациям. Билли Айлиш стала лучшим новым артистом, ее успех — «прорывом года», а хит Bad Guy награжден за лучший монтаж.