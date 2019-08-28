Происшествия
Увеличили восьмикратно. Экс-министра Абызова теперь обвиняют в незаконном получении 32 млрд рублей
Следователь по делу бывшего министра открытого правительства считает, что политик получил миллиарды рублей от незаконной предпринимательской деятельности.
Следствие настаивает на получении Михаилом Абызовым 32 миллиардов рублей через компанию, конечным бенефициаром которой и был экс-министр. Об этом 28 августа сообщает «Интерфакс».
Вчера, 27 августа, в отношении Абызова выдвинули обвинения по статье 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).
При этом ущерб по первому делу оценили в дополнительные 4 миллиарда рублей.
Справка:
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Нанесен ущерб в 4 млрд рублей, сообщили в СК. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.