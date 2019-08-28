Увеличили восьмикратно. Экс-министра Абызова теперь обвиняют в незаконном получении 32 млрд рублей

Следователь по делу бывшего министра открытого правительства считает, что политик получил миллиарды рублей от незаконной предпринимательской деятельности.

Следствие настаивает на получении Михаилом Абызовым 32 миллиардов рублей через компанию, конечным бенефициаром которой и был экс-министр. Об этом 28 августа сообщает «Интерфакс».

Вчера, 27 августа, в отношении Абызова выдвинули обвинения по статье 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

При этом ущерб по первому делу оценили в дополнительные 4 миллиарда рублей.