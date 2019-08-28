«Меня чё-т занесло». Водитель «Дастера» собрал припаркованные машины на набережной Обводного

Водитель кроссовера устроил неприятный сюрприз автовладельцам, припарковавшим свои машины в районе «Обводного двора» в Адмиралтейском районе Петербурга. В массовой аварии досталось почти десятку автомобилей.

Фото: Читатель «Фонтанки» Виталий

Как сообщает читатель «Фонтанки» Виталий, днем 28 августа на набережной Обводного канала, у дома 199, автомобиль Renault Duster собрал 6 или 7 припаркованных машин, после чего его развернуло почти на 180 градусов.

«Удобно, прям в шаговой доступности от ГИБДД по Адмиралтейскому», – отмечает очевидец.

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Судя по фото, помимо Renault сильно пострадали припаркованные Hyundai, Subaru и BMW.

«Водителя спрашивали, сказал: «Меня чё-т занесло», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» коллега владелицы одной из пострадавших машин Надюшка.

Авария затруднила проезд по набережной. По данным «Яндекс.Пробок», в районе места ДТП собрался небольшой затор.