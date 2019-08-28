Смольный в 2 раза собирается сократить сроки, отведенные владельцам "подснежников" на вывоз автохлама

Срок извещения владельцев разукомплектованных транспортных средств, или в простонародье "подснежников", о необходимости вывоза автохлама может быть сокращен с 14 до 7 дней. Соответствующий проект постановления городского правительства, который может изменить действующий порядок перемещения, хранения и выдачи разукомплектованных транспортных средств, 28 августа появился на антикоррупционной экспертизе.

Важно отметить, что сократить время оповещения предполагается только в период с 16 октября по 15 апреля. Это позволит городским властям на неделю ускорить вывоз разукомплектованных автомобилей. Далее правила предполагают, что по истечении 7 дней сотрудники администрации обращаются в комитет по транспорту, который в течение 15 дней уберет автомобиль на автостоянку.

Согласно закону Санкт-Петербурга, под разукомплектованным транспортным средством понимается автомобиль, у которого отсутствуют одна или несколько деталей – фары, колеса, двери, капот или пробка топливного бака. К данной категории относятся также сгоревшие машины.

Несвоевременный вывоз брошенного авто на спецплощадку, согласно действующему законодательству, наказывается предупреждением или штрафом от 3 000 до 5 000 рублей для граждан, от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 150 000 до 300 000 рублей – для юридических лиц.