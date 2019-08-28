«Прощались с летом». Трое в трусах устроили прыжки в воду с Красного моста

Петербуржцы пытаются взять всё от последней недели лета. Даже утро рабочих будней не способно заглушить страсть к водным процедурам.

Видео с ныряльщиками с Красного моста появилось в социальной сети 28 августа. На кадрах запечатлены трое парней в трусах, прыгающих в Мойку.

«Сегодня в 8 утра ребята прощались с летом», — написали очевидцы.

Ранее были названы самые притягательные для прыжков в воду мосты Петербурга. Экстремальная затея за лето унесла пять жизней.