Петербургские автозаводы увеличили производство после двух месяцев снижения. Помогли короткие каникулы

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели в июле 24 400 автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб». Последний раз рост выпуска машин по итогам одного месяца был зафиксирован в апреле (11%).

По мнению экспертов, на показателях отразилась длительность коллективных отпусков: в этом году по итогам месяца на всех трех предприятиях их оказалось меньше, чем в прошлом. «Этот же фактор повлияет на динамику выпуска машин и в августе – год назад заводы Nissan и Toyota отдыхали летом три недели, а сейчас – две», – говорит генеральный директор«Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В январе – июле 2019 года петербургские автозаводы выпустили 213 600 легковых автомобилей, что на 4% больше объема производства в городе за аналогичный период 2018 года.

На данный момент предприятия Северной столицы производят девять моделей машин – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.